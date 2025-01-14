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Kryptonite Staked SEI Fiyatı (STSEI)

USD

Kryptonite Staked SEI (STSEI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.376359
$0.376359$0.376359
-4.40%(1D)

Bugünkü Kryptonite Staked SEI (STSEI) Fiyatı

Bugün için canlı Kryptonite Staked SEI (STSEI) fiyatı, 0.376359 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 888.78K USD. STSEI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kryptonite Staked SEI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.29K USD
- Gün içindeki Kryptonite Staked SEI fiyat değişimi -4.41%
- Dolaşımdaki arz: 2.37M USD.

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USD Bazında Kryptonite Staked SEI (STSEI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Kryptonite Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ -0.0173801174585765.
Son 30 gün içerisinde, Kryptonite Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ -0.1388003335.
Son 60 gün içerisinde, Kryptonite Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ -0.0588639401.
Son 90 gün içerisinde, Kryptonite Staked SEI / USD fiyat değişimi, $ -0.0909304456996694.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.0173801174585765-4.41%
30 Gün$ -0.1388003335-36.87%
60 Gün$ -0.0588639401-15.64%
90 Gün$ -0.0909304456996694-19.45%

Kryptonite Staked SEI (STSEI) Fiyat Analizi

En güncel Kryptonite Staked SEI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.349767
$ 0.349767$ 0.349767

$ 0.393851
$ 0.393851$ 0.393851

$ 1.033
$ 1.033$ 1.033

-0.78%

-4.41%

-20.57%

Kryptonite Staked SEI (STSEI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 888.78K
$ 888.78K$ 888.78K

$ 1.29K
$ 1.29K$ 1.29K

2.37M
2.37M 2.37M

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Kryptonite Staked SEI (STSEI) Kaynağı

Resmi Websitesi

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STSEI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STSEI / AUD
A$0.60593799
1 STSEI / GBP
0.30485079
1 STSEI / EUR
0.36506823
1 STSEI / USD
$0.376359
1 STSEI / MYR
RM1.6936155
1 STSEI / TRY
13.35321732
1 STSEI / JPY
¥59.26901532
1 STSEI / RUB
38.66712366
1 STSEI / INR
32.5926894
1 STSEI / IDR
Rp6,169.81868496
1 STSEI / PHP
22.04334663
1 STSEI / EGP
￡E.19.00989309
1 STSEI / BRL
R$2.29202631
1 STSEI / CAD
C$0.53819337
1 STSEI / BDT
45.48674874
1 STSEI / NGN
581.69670681
1 STSEI / UAH
15.9576216
1 STSEI / VES
Bs19.947027
1 STSEI / PKR
Rs104.8912533
1 STSEI / KZT
199.86921054
1 STSEI / THB
฿13.05589371
1 STSEI / TWD
NT$12.44619213
1 STSEI / CHF
Fr0.34248669
1 STSEI / HKD
HK$2.92807302
1 STSEI / MAD
.د.م3.78240795