KRYZA Exchange Fiyatı (KRX)
Bugün için canlı KRYZA Exchange (KRX) fiyatı, 0.0110224 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KRX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KRYZA Exchange Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 120.62 USD
- Gün içindeki KRYZA Exchange fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, KRYZA Exchange / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KRYZA Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.0000420736.
Son 60 gün içerisinde, KRYZA Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.0075345059.
Son 90 gün içerisinde, KRYZA Exchange / USD fiyat değişimi, $ +0.004487217971010447.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0.0000420736
|+0.38%
|60 Gün
|$ +0.0075345059
|+68.36%
|90 Gün
|$ +0.004487217971010447
|+68.66%
En güncel KRYZA Exchange fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
KRX – The Token of KRYZA Exchange KRYZA Exchange – KRX is the native token of KRYZA Exchange. It is operating like the traditional cryptocurrencies of centralized exchanges. It holds the utility of using the platform with greater benefits than you would use with other coins or tokens. KRX is an ERC-20 standard token built on the Ethereum blockchain. You may notice the difference between KRN and KRX. When it comes to the difference of the blockchains, the decision was made to do this because KRYZA wanted to support and to connect the users of both blockchains. As KRX is the native token of KRYZA Exchange, being listed on it also costs KRX tokens, making this the main utility of the token. As we go forward in this process, transaction fees are also being paid in KRX so any user that is on our platform is making the use case of KRX greater with every transaction. KRX is also ready to be formed with freshly listed tokens as a trading pair. With this move, users are able to trade on a more advanced level, not just with stable or main coins but with KRX too. This is also boosting up the utility of KRX, making it obviously the main token on the platform. KRX is created for those who seek for a revolutionary project that consists of both a social platform and a cryptocurrency exchange with a number of exclusive utilities out there.
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|1 KRX / AUD
A$0.01763584
|1 KRX / GBP
￡0.008928144
|1 KRX / EUR
€0.010581504
|1 KRX / USD
$0.0110224
|1 KRX / MYR
RM0.049270128
|1 KRX / TRY
₺0.392617888
|1 KRX / JPY
¥1.716297904
|1 KRX / RUB
₽1.1105068
|1 KRX / INR
₹0.953658048
|1 KRX / IDR
Rp180.695053056
|1 KRX / PHP
₱0.644700176
|1 KRX / EGP
￡E.0.554096048
|1 KRX / BRL
R$0.066465072
|1 KRX / CAD
C$0.015872256
|1 KRX / BDT
৳1.343961232
|1 KRX / NGN
₦17.115472496
|1 KRX / UAH
₴0.465475952
|1 KRX / VES
Bs0.5952096
|1 KRX / PKR
Rs3.073706464
|1 KRX / KZT
₸5.8473832
|1 KRX / THB
฿0.375422944
|1 KRX / TWD
NT$0.360873376
|1 KRX / CHF
Fr0.00992016
|1 KRX / HKD
HK$0.085754272
|1 KRX / MAD
.د.م0.110444448