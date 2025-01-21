KuKu Fiyatı (KUKU)
Bugün için canlı KuKu (KUKU) fiyatı, 0.0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. KUKU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
KuKu Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 9.43 USD
- Gün içindeki KuKu fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, KuKu / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, KuKu / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, KuKu / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, KuKu / USD fiyat değişimi, $ -0.00000000000000000000000000007769362450377627.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|-17.94%
|60 Gün
|$ 0.0000000000
|-17.31%
|90 Gün
|$ -0.00000000000000000000000000007769362450377627
|-100.00%
En güncel KuKu fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? KuKu is the biggest innovation of memecoin on the ETH common chain. the little dinosaur, and I'm the memecoin with the most 0 so far. The first token to apply for Guinness World Records. What makes your project unique? KUKU is a biggest innovation of memecoin on the ETH common chain.. It is inspired by the famous Ethereum , but will soon expand to a much larger project and product.
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|1 KUKU / AUD
A$0
|1 KUKU / GBP
￡0
|1 KUKU / EUR
€0
|1 KUKU / USD
$0
|1 KUKU / MYR
RM0
|1 KUKU / TRY
₺0
|1 KUKU / JPY
¥0
|1 KUKU / RUB
₽0
|1 KUKU / INR
₹0
|1 KUKU / IDR
Rp0
|1 KUKU / PHP
₱0
|1 KUKU / EGP
￡E.0
|1 KUKU / BRL
R$0
|1 KUKU / CAD
C$0
|1 KUKU / BDT
৳0
|1 KUKU / NGN
₦0
|1 KUKU / UAH
₴0
|1 KUKU / VES
Bs0
|1 KUKU / PKR
Rs0
|1 KUKU / KZT
₸0
|1 KUKU / THB
฿0
|1 KUKU / TWD
NT$0
|1 KUKU / CHF
Fr0
|1 KUKU / HKD
HK$0
|1 KUKU / MAD
.د.م0