Kunci Coin Fiyatı (KUNCI)
Bugün için canlı Kunci Coin (KUNCI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3.85K USD. KUNCI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Kunci Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.08K USD
- Gün içindeki Kunci Coin fiyat değişimi -0.96%
- Dolaşımdaki arz: 7.77M USD.
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Gün içerisinde, Kunci Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Kunci Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Kunci Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Kunci Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.96%
|30 Gün
|$ 0
|-29.82%
|60 Gün
|$ 0
|-56.42%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Kunci Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
-0.96%
-4.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.
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