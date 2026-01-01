Bugünkü Kura Fiyatı

Bugünkü Kura (KURA) fiyatı $ 0,0070736 olup, son 24 saatte % 0,40 değişim gösterdi. Mevcut KURA / USD dönüşüm oranı KURA başına $ 0,0070736 şeklindedir.

Kura, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.934,25 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,12M KURA şeklindedir. Son 24 saat içinde KURA, $ 0,00689009 (en düşük) ile $ 0,00710172 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,47 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00683241 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KURA, son bir saatte +%0,35 ve son 7 günde -%0,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kura (KURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,93K$ 7,93K $ 7,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,98K$ 23,98K $ 23,98K Dolaşım Arzı 1,12M 1,12M 1,12M Toplam Arz 3.390.212,178597152 3.390.212,178597152 3.390.212,178597152

Şu anki Kura piyasa değeri $ 7,93K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KURA arzı 1,12M olup, toplam arzı 3390212.178597152. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 23,98K.