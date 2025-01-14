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Laine Staked SOL Fiyatı (LAINESOL)

USD

Laine Staked SOL (LAINESOL) Canlı Fiyat Grafiği

$263.37
$263.37$263.37
0.00%(1D)

Bugünkü Laine Staked SOL (LAINESOL) Fiyatı

Bugün için canlı Laine Staked SOL (LAINESOL) fiyatı, 263.37 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 34.33M USD. LAINESOL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Laine Staked SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 8.66 USD
- Gün içindeki Laine Staked SOL fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 130.36K USD.

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USD Bazında Laine Staked SOL (LAINESOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Laine Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Laine Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +7.4067018360.
Son 60 gün içerisinde, Laine Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +11.4986551890.
Son 90 gün içerisinde, Laine Staked SOL / USD fiyat değişimi, $ +84.9754600570916.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +7.4067018360+2.81%
60 Gün$ +11.4986551890+4.37%
90 Gün$ +84.9754600570916+47.63%

Laine Staked SOL (LAINESOL) Fiyat Analizi

En güncel Laine Staked SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 1,044.04$ 1,044.04

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Laine Staked SOL (LAINESOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 34.33M
$ 34.33M$ 34.33M

$ 8.66
$ 8.66$ 8.66

130.36K
130.36K 130.36K

Laine Staked SOL (LAINESOL) Nedir?

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

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Laine Staked SOL (LAINESOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

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LAINESOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LAINESOL / AUD
A$424.0257
1 LAINESOL / GBP
213.3297
1 LAINESOL / EUR
255.4689
1 LAINESOL / USD
$263.37
1 LAINESOL / MYR
RM1,187.7987
1 LAINESOL / TRY
9,344.3676
1 LAINESOL / JPY
¥41,467.6065
1 LAINESOL / RUB
27,032.2968
1 LAINESOL / INR
22,852.6149
1 LAINESOL / IDR
Rp4,317,540.2928
1 LAINESOL / PHP
15,441.3831
1 LAINESOL / EGP
￡E.13,289.6502
1 LAINESOL / BRL
R$1,603.9233
1 LAINESOL / CAD
C$376.6191
1 LAINESOL / BDT
32,012.6235
1 LAINESOL / NGN
408,323.5806
1 LAINESOL / UAH
11,166.888
1 LAINESOL / VES
Bs13,958.61
1 LAINESOL / PKR
Rs73,401.219
1 LAINESOL / KZT
139,865.2722
1 LAINESOL / THB
฿9,138.939
1 LAINESOL / TWD
NT$8,714.9133
1 LAINESOL / CHF
Fr239.6667
1 LAINESOL / HKD
HK$2,049.0186
1 LAINESOL / MAD
.د.م2,657.4033