Landtorn Shard Fiyatı (SHARD)
Bugün için canlı Landtorn Shard (SHARD) fiyatı, 0.00314232 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SHARD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Landtorn Shard Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.97 USD
- Gün içindeki Landtorn Shard fiyat değişimi -0.25%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Landtorn Shard / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Landtorn Shard / USD fiyat değişimi, $ -0.0000284467.
Son 60 gün içerisinde, Landtorn Shard / USD fiyat değişimi, $ -0.0003175575.
Son 90 gün içerisinde, Landtorn Shard / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.25%
|30 Gün
|$ -0.0000284467
|-0.90%
|60 Gün
|$ -0.0003175575
|-10.10%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Landtorn Shard fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.10%
-0.25%
+8.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$SHARD is the in-game currency for landtorn's LORAK game. Landtorn is part of the base ecosystem as per the base website (under gaming): https://base.org/ecosystem. Lorak is an experimental on-chain idle game built using the erc-6551 standard, testing the limits of Token Bound accounts or, in simpler terms, testing the feasibility of managing hundreds of NFTs inside of a Character NFT with a built-in ruleset, which deepens the gameplay, while providing a full on-chain experience. Lorak is the meta-game for the TORN ecosystem, it will evolve over multiple Cataclysms. The idea is that all participation will lead to the future launch of the LandTorn platform. The game is set in a classic medieval fantasy setting with a heavy emphasis on Lore. Gods of Death rule these Lands and death plays a large part in the games system. Players go through Dungeons and try to extract valuable items, that carry $SHARDS, and Mythics, sthat allow them to mint a TornLord.
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A$0.0049648656
|1 SHARD / GBP
￡0.002513856
|1 SHARD / EUR
€0.002985204
|1 SHARD / USD
$0.00314232
|1 SHARD / MYR
RM0.0137319384
|1 SHARD / TRY
₺0.1121179776
|1 SHARD / JPY
¥0.4912074624
|1 SHARD / RUB
₽0.30873294
|1 SHARD / INR
₹0.2710251
|1 SHARD / IDR
Rp50.6825735496
|1 SHARD / PHP
₱0.1834486416
|1 SHARD / EGP
￡E.0.1580272728
|1 SHARD / BRL
R$0.0184768416
|1 SHARD / CAD
C$0.0044935176
|1 SHARD / BDT
৳0.3833316168
|1 SHARD / NGN
₦4.8567383688
|1 SHARD / UAH
₴0.1317260544
|1 SHARD / VES
Bs0.17596992
|1 SHARD / PKR
Rs0.8760159696
|1 SHARD / KZT
₸1.6281302616
|1 SHARD / THB
฿0.1056133752
|1 SHARD / TWD
NT$0.1027852872
|1 SHARD / CHF
Fr0.002828088
|1 SHARD / HKD
HK$0.0244472496
|1 SHARD / MAD
.د.م0.0313603536