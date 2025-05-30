LAOS Network Fiyatı (LAOS)
Bugün için canlı LAOS Network (LAOS) fiyatı, 0,00782905 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2,50M USD. LAOS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LAOS Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki LAOS Network fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 319,67M USD.
MEXC'deki LAOS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LAOS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, LAOS Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LAOS Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0011320054.
Son 60 gün içerisinde, LAOS Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0031363127.
Son 90 gün içerisinde, LAOS Network / USD fiyat değişimi, $ -0,020507030714842178.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0011320054
|-%14,45
|60 Gün
|$ -0,0031363127
|-%40,05
|90 Gün
|$ -0,020507030714842178
|-%72,37
En güncel LAOS Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
+%1,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LAOS is the first Layer 1 protocol connected without bridges to Ethereum, Polygon and other EVM-compatible chains, capable of offloading more than 20% of all their transactions. It enables unlimited NFT minting on these networks at lower costs, bypassing native gas fees. This approach eliminates the need for bridges or wrapped currencies while maintaining compatibility with existing DApps. LAOS is being used by games, metaverses and RWA creators to mint assets in their millions, and merge Free-2-Play mechanics with web3.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LAOS / VND
₫206,02145075
|1 LAOS / AUD
A$0,0121350275
|1 LAOS / GBP
￡0,005793497
|1 LAOS / EUR
€0,006889564
|1 LAOS / USD
$0,00782905
|1 LAOS / MYR
RM0,033195172
|1 LAOS / TRY
₺0,306115855
|1 LAOS / JPY
¥1,1293404625
|1 LAOS / RUB
₽0,61379752
|1 LAOS / INR
₹0,668444289
|1 LAOS / IDR
Rp128,345061432
|1 LAOS / KRW
₩10,739421047
|1 LAOS / PHP
₱0,435451761
|1 LAOS / EGP
￡E.0,389573528
|1 LAOS / BRL
R$0,0442341325
|1 LAOS / CAD
C$0,010804089
|1 LAOS / BDT
৳0,957023072
|1 LAOS / NGN
₦12,446780271
|1 LAOS / UAH
₴0,3251404465
|1 LAOS / VES
Bs0,7515888
|1 LAOS / PKR
Rs2,208418424
|1 LAOS / KZT
₸3,982167992
|1 LAOS / THB
฿0,255070449
|1 LAOS / TWD
NT$0,2335405615
|1 LAOS / AED
د.إ0,0287326135
|1 LAOS / CHF
Fr0,006419821
|1 LAOS / HKD
HK$0,061379752
|1 LAOS / MAD
.د.م0,0724187125
|1 LAOS / MXN
$0,151257246