Lavita Fiyatı (LAVITA)
Bugün için canlı Lavita (LAVITA) fiyatı, 0.00402606 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LAVITA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lavita Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 13.87K USD
- Gün içindeki Lavita fiyat değişimi -3.39%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki LAVITA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LAVITA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Lavita / USD fiyat değişimi, $ -0.000141401967295319.
Son 30 gün içerisinde, Lavita / USD fiyat değişimi, $ -0.0002032592.
Son 60 gün içerisinde, Lavita / USD fiyat değişimi, $ -0.0008635202.
Son 90 gün içerisinde, Lavita / USD fiyat değişimi, $ -0.001069141103174366.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000141401967295319
|-3.39%
|30 Gün
|$ -0.0002032592
|-5.04%
|60 Gün
|$ -0.0008635202
|-21.44%
|90 Gün
|$ -0.001069141103174366
|-20.98%
En güncel Lavita fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.06%
-3.39%
-18.96%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
1. What is the project about? The Lavita project aims to create a privacy-preserving healthcare data marketplace powered by AI and blockchain technologies. It aims to address key challenges in the healthcare industry by providing individuals with control over their health data and enabling them to contribute it securely for research and analysis purposes. 2. What makes your project unique? Lavita project uniquely integrates AI, blockchain, and privacy-preserving technologies to provide personalized clinical advice and enhance research capabilities. By leveraging blockchain, it ensures secure data management and user control over healthcare data. This innovative solution empowers individuals, fosters trust, and drives advancements in the healthcare industry. 3. History of your project. '22-12-21 Launched the First Health Data Marketplace Powered by Theta Metachain '23-02-27 Advisory Council - Dr. Jaegul Choo, Associate Professor at the AI Graduate School of KAIST Korea '23-04-12 Selected into Microsoft for Startups Founders Hub program '23-05-09 Advisory Council - Dr. Tim Miller, Assistant Professor at the Harvard Medical School '23-05-10 LAVITA TNT-20 tokens launched on May 10 on Theta Subchain '23-05-15 Lavita AI Raises $5M equity financing 4. What’s next for your project? Lavita's key initiatives include the development of an AI-based Q&A engine for personalized healthcare information and an ecosystem for training AI models with healthcare data, rewarding users with LAVITA tokens. By leveraging AI, Lavita facilitates advanced data analysis and personalized clinical advice, for improved healthcare outcomes. 5. What can your token be used for? At the core of Lavita is the LAVITA token, serving as a utility and governance token. Data contributors are rewarded with tokens for sharing their health data, while storage and AI computation providers also receive incentives. This token economy fosters collaboration and innovation in the healthcare industry.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LAVITA / AUD
A$0.0064819566
|1 LAVITA / GBP
￡0.0033013692
|1 LAVITA / EUR
€0.0039052782
|1 LAVITA / USD
$0.00402606
|1 LAVITA / MYR
RM0.01811727
|1 LAVITA / TRY
₺0.1432472148
|1 LAVITA / JPY
¥0.6281861418
|1 LAVITA / RUB
₽0.4133153196
|1 LAVITA / INR
₹0.348455493
|1 LAVITA / IDR
Rp66.0009730464
|1 LAVITA / PHP
₱0.235725813
|1 LAVITA / EGP
￡E.0.2025913392
|1 LAVITA / BRL
R$0.0244381842
|1 LAVITA / CAD
C$0.0057975264
|1 LAVITA / BDT
৳0.4891260294
|1 LAVITA / NGN
₦6.261328512
|1 LAVITA / UAH
₴0.169497126
|1 LAVITA / VES
Bs0.21740724
|1 LAVITA / PKR
Rs1.1217408372
|1 LAVITA / KZT
₸2.13582483
|1 LAVITA / THB
฿0.1383756822
|1 LAVITA / TWD
NT$0.1324171134
|1 LAVITA / CHF
Fr0.0036637146
|1 LAVITA / HKD
HK$0.0313227468
|1 LAVITA / MAD
.د.م0.0404216424