Layer One X Fiyatı (L1X)
Bugün için canlı Layer One X (L1X) fiyatı, 38.73 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. L1X / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Layer One X Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.54K USD
- Gün içindeki Layer One X fiyat değişimi +36.48%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Layer One X / USD fiyat değişimi, $ +10.35.
Son 30 gün içerisinde, Layer One X / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Layer One X / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Layer One X / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +10.35
|+36.48%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Layer One X fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+27.03%
+36.48%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Layer One X (L1X) is a fourth-generation decentralized platform designed to make interoperability between blockchains seamless and efficient. It allows developers to create new multi-chain applications or extend existing ones with cross-chain capabilities. It provides interoperability across evm and altvm networks. As of January 2025, there are 160 decentralised full validator nodes with over 2M+ Transactions.
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|1 L1X / AUD
A$61.968
|1 L1X / GBP
￡30.984
|1 L1X / EUR
€36.7935
|1 L1X / USD
$38.73
|1 L1X / MYR
RM170.0247
|1 L1X / TRY
₺1,385.3721
|1 L1X / JPY
¥6,017.4801
|1 L1X / RUB
₽3,795.1527
|1 L1X / INR
₹3,352.8561
|1 L1X / IDR
Rp624,677.3319
|1 L1X / PHP
₱2,266.8669
|1 L1X / EGP
￡E.1,945.0206
|1 L1X / BRL
R$226.5705
|1 L1X / CAD
C$55.7712
|1 L1X / BDT
৳4,701.822
|1 L1X / NGN
₦60,139.5567
|1 L1X / UAH
₴1,627.4346
|1 L1X / VES
Bs2,207.61
|1 L1X / PKR
Rs10,790.9526
|1 L1X / KZT
₸19,994.7498
|1 L1X / THB
฿1,307.5248
|1 L1X / TWD
NT$1,271.5059
|1 L1X / CHF
Fr34.857
|1 L1X / HKD
HK$301.3194
|1 L1X / MAD
.د.م387.3