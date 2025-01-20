Layer2DAO Fiyatı (L2DAO)
Bugün için canlı Layer2DAO (L2DAO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. L2DAO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Layer2DAO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 28.97 USD
- Gün içindeki Layer2DAO fiyat değişimi -6.67%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Layer2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Layer2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Layer2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Layer2DAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-6.67%
|30 Gün
|$ 0
|-47.70%
|60 Gün
|$ 0
|-53.66%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Layer2DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.63%
-6.67%
-12.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Layer2DAO is expanding the Ethereum L2 ecosystem and investing in L2 ecosystem projects. The DAO will use its treasury to invest into high-impact L2 protocols and ecosystem plays, serving as a diversified venture fund for investors looking to gain exposure to the L2 ecosystem growth. It may also provide liquidity, depositing, and staking in the future, perpetually reinvesting proceeds back into the DAO. Layer2DAO will also provide incentives for users to move their funds to L2s and use protocols on those L2s, modeled after other protocols’ successful incentive programs. We plan on particularly supporting projects that have not launched their own token to drive adoption. Layer2DAO is governed by L2DAO token holders. Through the proposal and voting process L2DAO token holders will determine the actions and direction of Layer2DAO.
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