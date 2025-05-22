Layerzero Bridged swETH Fiyatı (SWETH)
Bugün için canlı Layerzero Bridged swETH (SWETH) fiyatı, 2.764,24 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1,94M USD. SWETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Layerzero Bridged swETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Layerzero Bridged swETH fiyat değişimi -%0,47
- Dolaşımdaki arz: 703,63 USD.
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Gün içerisinde, Layerzero Bridged swETH / USD fiyat değişimi, $ -13,283358184789.
Son 30 gün içerisinde, Layerzero Bridged swETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Layerzero Bridged swETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Layerzero Bridged swETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -13,283358184789
|-%0,47
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Layerzero Bridged swETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%0,47
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
swETH (Swell ETH) is a liquid staking derivative token created by Swell Network. Here's an explanation of its key aspects: The basic concept is that when users stake their ETH through Swell Network, they receive swETH in return. This token represents their staked ETH position and any staking rewards being earned. Key features of swETH include: Liquid staking - Users can maintain liquidity while earning staking rewards, as swETH can be traded or used in DeFi applications while the underlying ETH remains staked 1:1 backing - Each swETH is backed by 1 ETH staked through the protocol Composability - swETH can be integrated into other DeFi protocols for lending, borrowing, or providing liquidity Automatic reward accrual - Staking rewards are reflected in the swETH:ETH exchange rate, which increases over time The protocol aims to contribute to Ethereum's decentralization by distributing staked ETH across multiple node operators rather than concentrating it with a few large providers.
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