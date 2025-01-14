LE7EL Fiyatı (L7L)
Bugün için canlı LE7EL (L7L) fiyatı, 0.00394224 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 737.68K USD. L7L / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LE7EL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.83K USD
- Gün içindeki LE7EL fiyat değişimi -8.49%
- Dolaşımdaki arz: 187.12M USD.
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Gün içerisinde, LE7EL / USD fiyat değişimi, $ -0.000365857846590769.
Son 30 gün içerisinde, LE7EL / USD fiyat değişimi, $ -0.0011706071.
Son 60 gün içerisinde, LE7EL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LE7EL / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000365857846590769
|-8.49%
|30 Gün
|$ -0.0011706071
|-29.69%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LE7EL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-8.49%
-17.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LE7EL is a Web3 gaming infrastructure layer designed to power the next generation of games. Their goal is to enable seamless, engaging gaming experiences powered by decentralized technology, UX abstraction, and generative AI. - Play: Enjoy an interconnected universe of games with a smooth, Web2-like experience. Players can immerse themselves in unique games and worlds, with blockchain seamlessly integrated in the background to enhance security and digital property rights. - Own: LE7EL empowers players to truly own their in-game assets and avatars. With on-chain assets and a unified currency ($L7L), players can buy, sell, or trade across games, ensuring strong digital property rights and sustainable revenue models. - Create: Generative AI tools and decentralized infrastructure make it faster and more efficient for creators to build their own worlds and games. Whether you’re a professional developer or an aspiring creator, LE7EL's tools and integrations are designed to simplify the creative process, allowing you to publish, monetize, and retain full control over your creations. $L7L Token The $L7L token is central to the network's economy, serving as a medium for payments, incentives, and governance, ensuring fair value distribution among all stakeholders: Players, Creators, Contributors, and Operators.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 L7L / AUD
A$0.0063864288
|1 L7L / GBP
￡0.0032326368
|1 L7L / EUR
€0.0038239728
|1 L7L / USD
$0.00394224
|1 L7L / MYR
RM0.01774008
|1 L7L / TRY
₺0.1399100976
|1 L7L / JPY
¥0.6219672048
|1 L7L / RUB
₽0.40703628
|1 L7L / INR
₹0.3412402944
|1 L7L / IDR
Rp64.6268749056
|1 L7L / PHP
₱0.2316854448
|1 L7L / EGP
￡E.0.1989254304
|1 L7L / BRL
R$0.0239293968
|1 L7L / CAD
C$0.0056374032
|1 L7L / BDT
৳0.4794946512
|1 L7L / NGN
₦6.1214708496
|1 L7L / UAH
₴0.1667961744
|1 L7L / VES
Bs0.20893872
|1 L7L / PKR
Rs1.0996484256
|1 L7L / KZT
₸2.0924621472
|1 L7L / THB
฿0.1371111072
|1 L7L / TWD
NT$0.1301727648
|1 L7L / CHF
Fr0.0035874384
|1 L7L / HKD
HK$0.0306706272
|1 L7L / MAD
.د.م0.0396983568