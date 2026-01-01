Bugünkü Lead Wrapped Bitcoin Fiyatı

Bugünkü Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) fiyatı $ 88.668 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LEADBTC / USD dönüşüm oranı LEADBTC başına $ 88.668 şeklindedir.

Lead Wrapped Bitcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.767.742 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 31,21 LEADBTC şeklindedir. Son 24 saat içinde LEADBTC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 126.455 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 81.340 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LEADBTC, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Lead Wrapped Bitcoin (LEADBTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,77M$ 2,77M $ 2,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,77M$ 2,77M $ 2,77M Dolaşım Arzı 31,21 31,21 31,21 Toplam Arz 31,21458664 31,21458664 31,21458664

Şu anki Lead Wrapped Bitcoin piyasa değeri $ 2,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LEADBTC arzı 31,21 olup, toplam arzı 31.21458664. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,77M.