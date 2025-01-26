Leandro Lopes Fiyatı (LOPES)
Bugün için canlı Leandro Lopes (LOPES) fiyatı, 0.00817054 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LOPES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leandro Lopes Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 477.08 USD
- Gün içindeki Leandro Lopes fiyat değişimi +0.26%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Leandro Lopes / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Leandro Lopes / USD fiyat değişimi, $ +0.0004817097.
Son 60 gün içerisinde, Leandro Lopes / USD fiyat değişimi, $ -0.0022184437.
Son 90 gün içerisinde, Leandro Lopes / USD fiyat değişimi, $ -0.016586742195833633.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.26%
|30 Gün
|$ +0.0004817097
|+5.90%
|60 Gün
|$ -0.0022184437
|-27.15%
|90 Gün
|$ -0.016586742195833633
|-66.99%
En güncel Leandro Lopes fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.01%
+0.26%
+6.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Leandro Lopes (LL) is a multidimensional and authentic upcoming fashion brand, which constitutes integrity through high quality and exclusive individual designs. Leandro Lopes is more than just fashion or clothing. Leandro Lopes expresses a special spirit and lifestyle driven towards connecting people. Because of its celebrities and influencers and their communities of over 20 million followers, Leandro Lopes has a huge potential. Many of the market participants consider Leandro Lopes as one of the fastest growing fashion brands in 2022. Leandro Lopes embraces on values to produce only in Europe, establishing a wide range of core products such as sneakers, Tops, Pants, and other shoes handmade from high quality materials. The production of all LL-Products takes place solely in factories in Portugal, where the Lopes family has been long running shoe factories and business since 1962.
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