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Legacy ICHI Fiyatı (ICHI)

USD

Legacy ICHI (ICHI) Canlı Fiyat Grafiği

$0.640578
$0.640578$0.640578
+1.40%(1D)

Bugünkü Legacy ICHI (ICHI) Fiyatı

Bugün için canlı Legacy ICHI (ICHI) fiyatı, 0.640012 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. ICHI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Legacy ICHI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 837.83 USD
- Gün içindeki Legacy ICHI fiyat değişimi +1.38%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında Legacy ICHI (ICHI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Legacy ICHI / USD fiyat değişimi, $ +0.00873639.
Son 30 gün içerisinde, Legacy ICHI / USD fiyat değişimi, $ -0.0463661173.
Son 60 gün içerisinde, Legacy ICHI / USD fiyat değişimi, $ -0.2931896252.
Son 90 gün içerisinde, Legacy ICHI / USD fiyat değişimi, $ -0.2759266680746605.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00873639+1.38%
30 Gün$ -0.0463661173-7.24%
60 Gün$ -0.2931896252-45.81%
90 Gün$ -0.2759266680746605-30.12%

Legacy ICHI (ICHI) Fiyat Analizi

En güncel Legacy ICHI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.622056
$ 0.622056$ 0.622056

$ 0.64423
$ 0.64423$ 0.64423

$ 6.65
$ 6.65$ 6.65

+1.10%

+1.38%

-1.96%

Legacy ICHI (ICHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 837.83
$ 837.83$ 837.83

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Legacy ICHI (ICHI) Nedir?

ICHI is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) that gives crypto projects the tools they need to participate in DeFi more efficiently. ICHI creates products that allow a project to develop its own stable asset (backed by its community’s token), and its own liquidity programs that turn Total Value Locked into Protocol Owned Liquidity.

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Legacy ICHI (ICHI) Kaynağı

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ICHI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ICHI / AUD
A$1.0240192
1 ICHI / GBP
0.5120096
1 ICHI / EUR
0.6080114
1 ICHI / USD
$0.640012
1 ICHI / MYR
RM2.80965268
1 ICHI / TRY
22.9124296
1 ICHI / JPY
¥98.96505556
1 ICHI / RUB
63.50839076
1 ICHI / INR
55.41863908
1 ICHI / IDR
Rp10,322.77274836
1 ICHI / PHP
37.35750044
1 ICHI / EGP
￡E.32.1286024
1 ICHI / BRL
R$3.7440702
1 ICHI / CAD
C$0.92161728
1 ICHI / BDT
77.81265896
1 ICHI / NGN
993.80423348
1 ICHI / UAH
26.84210328
1 ICHI / VES
Bs36.480684
1 ICHI / PKR
Rs178.47374632
1 ICHI / KZT
331.26381108
1 ICHI / THB
฿21.60680512
1 ICHI / TWD
NT$21.03079432
1 ICHI / CHF
Fr0.5760108
1 ICHI / HKD
HK$4.98569348
1 ICHI / MAD
.د.م6.40012