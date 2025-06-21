Legends Of SOL Fiyatı (LEGEND)
Bugün için canlı Legends Of SOL (LEGEND) fiyatı, 0,0000056 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. LEGEND / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Legends Of SOL Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Legends Of SOL fiyat değişimi -%0,56
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ -0,0000012434.
Son 60 gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ -0,0000018111.
Son 90 gün içerisinde, Legends Of SOL / USD fiyat değişimi, $ -0,000008274732232368261.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,56
|30 Gün
|$ -0,0000012434
|-%22,20
|60 Gün
|$ -0,0000018111
|-%32,34
|90 Gün
|$ -0,000008274732232368261
|-%59,63
En güncel Legends Of SOL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-%0,56
-%2,88
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A project created to honor the legends who decided to double down on Solana after the bear market that the FTX crash caused. Over 1 billion $LEGEND has been set aside to be airdropped to the partner communities which has also opened the path to a sold out mint of The Choice NFT. This is the first project on Solana where you can choose to customize your own NFT by purchasing many different traits with $LEGEND. Each trait represents another legendary Solana NFT project. Legends of SOL are also deploying the first tool to gather sentiment on NFTs, a tool that can allow the community to rank individual NFTs and discover which are the most sought-after traits.
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|1 LEGEND / VND
₫0,147364
|1 LEGEND / AUD
A$0,000008624
|1 LEGEND / GBP
￡0,000004144
|1 LEGEND / EUR
€0,000004816
|1 LEGEND / USD
$0,0000056
|1 LEGEND / MYR
RM0,0000238
|1 LEGEND / TRY
₺0,000222152
|1 LEGEND / JPY
¥0,000818216
|1 LEGEND / RUB
₽0,000439096
|1 LEGEND / INR
₹0,00048496
|1 LEGEND / IDR
Rp0,091803264
|1 LEGEND / KRW
₩0,007692272
|1 LEGEND / PHP
₱0,00032032
|1 LEGEND / EGP
￡E.0,000283416
|1 LEGEND / BRL
R$0,000030856
|1 LEGEND / CAD
C$0,000007672
|1 LEGEND / BDT
৳0,000685216
|1 LEGEND / NGN
₦0,008682128
|1 LEGEND / UAH
₴0,000233576
|1 LEGEND / VES
Bs0,0005712
|1 LEGEND / PKR
Rs0,001589952
|1 LEGEND / KZT
₸0,002927288
|1 LEGEND / THB
฿0,000183176
|1 LEGEND / TWD
NT$0,000165648
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د.إ0,000020552
|1 LEGEND / CHF
Fr0,000004536
|1 LEGEND / HKD
HK$0,00004396
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$0,000107352