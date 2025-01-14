Lemonade Stand Duck Fiyatı (DUCK)
Bugün için canlı Lemonade Stand Duck (DUCK) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 38.37K USD. DUCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lemonade Stand Duck Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 611.99 USD
- Gün içindeki Lemonade Stand Duck fiyat değişimi +3.16%
- Dolaşımdaki arz: 999.41M USD.
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Gün içerisinde, Lemonade Stand Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lemonade Stand Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lemonade Stand Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lemonade Stand Duck / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.16%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lemonade Stand Duck fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.51%
+3.16%
-15.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What started as a quirky children’s song turned into a global sensation, teaching us all an important life lesson: **Never give up on what you truly want!** Whether it's grapes, lemonade, or just a good laugh, the duck has become a symbol of humor, persistence, and playful curiosity. From YouTube videos with millions of views to countless memes shared across the internet, the *Lemonade Stand Duck* has earned its place in internet history. It’s not just a duck — it’s a movement. So, grab a glass of lemonade and let’s waddle through this amazing journey together!
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