LETSTOP Fiyatı (STOP)
Bugün için canlı LETSTOP (STOP) fiyatı, 0.06209 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.92M USD. STOP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LETSTOP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.87M USD
- Gün içindeki LETSTOP fiyat değişimi -11.89%
- Dolaşımdaki arz: 30.93M USD.
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Gün içerisinde, LETSTOP / USD fiyat değişimi, $ -0.00837943778043616.
Son 30 gün içerisinde, LETSTOP / USD fiyat değişimi, $ -0.0365347618.
Son 60 gün içerisinde, LETSTOP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LETSTOP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00837943778043616
|-11.89%
|30 Gün
|$ -0.0365347618
|-58.84%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LETSTOP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.31%
-11.89%
-47.10%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LETSTOP is pioneering road safety by being the first app to reward safe driving, transforming everyday habits into valuable rewards. With over 250,000 downloads, LETSTOP users have collectively logged more than 20 million safe kilometers across 180+ countries. The app offers unique incentives, allowing drivers to redeem rewards as vouchers or convert them into cryptocurrency. Built on the Solana blockchain, LETSTOP combines innovation and impact to create safer roads globally.
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