Leveraged CVX Fiyatı (XCVX)
Bugün için canlı Leveraged CVX (XCVX) fiyatı, 2.14 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XCVX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leveraged CVX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Leveraged CVX fiyat değişimi +7.70%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Leveraged CVX / USD fiyat değişimi, $ +0.152737.
Son 30 gün içerisinde, Leveraged CVX / USD fiyat değişimi, $ -0.1504531280.
Son 60 gün içerisinde, Leveraged CVX / USD fiyat değişimi, $ +3.5676943660.
Son 90 gün içerisinde, Leveraged CVX / USD fiyat değişimi, $ +1.477148032233487.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.152737
|+7.70%
|30 Gün
|$ -0.1504531280
|-7.03%
|60 Gün
|$ +3.5676943660
|+166.71%
|90 Gün
|$ +1.477148032233487
|+222.85%
En güncel Leveraged CVX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.35%
+7.70%
+19.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
f(x) splits CVX into a mix of 0-volatility “floating stablecoins” cvxUSD and high-volatility “leveraged” tokens xCVX. Users can supply CVX to mint either one. cvxUSD is a stablecoin based on CVX that allows users to earn the native staking yield from Convex Finance. Users can stake cvxUSD to stability pools to earn CVX staking yield while remaining pegged to the dollar. On the volatility side, like what f(x) did, xCVX offers up to 3x leverage on CVX with no funding costs or liquidation risk.
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|1 XCVX / AUD
A$3.4454
|1 XCVX / GBP
￡1.7548
|1 XCVX / EUR
€2.0758
|1 XCVX / USD
$2.14
|1 XCVX / MYR
RM9.63
|1 XCVX / TRY
₺75.8202
|1 XCVX / JPY
¥334.4178
|1 XCVX / RUB
₽219.3286
|1 XCVX / INR
₹185.2812
|1 XCVX / IDR
Rp35,081.9616
|1 XCVX / PHP
₱125.297
|1 XCVX / EGP
￡E.107.856
|1 XCVX / BRL
R$13.054
|1 XCVX / CAD
C$3.0816
|1 XCVX / BDT
৳260.01
|1 XCVX / NGN
₦3,333.3282
|1 XCVX / UAH
₴90.1154
|1 XCVX / VES
Bs115.56
|1 XCVX / PKR
Rs596.5892
|1 XCVX / KZT
₸1,135.8692
|1 XCVX / THB
฿73.5946
|1 XCVX / TWD
NT$70.3846
|1 XCVX / CHF
Fr1.9474
|1 XCVX / HKD
HK$16.6492
|1 XCVX / MAD
.د.م21.4856