Leveraged eETH Fiyatı (XEETH)
Bugün için canlı Leveraged eETH (XEETH) fiyatı, 1.3 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XEETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leveraged eETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Leveraged eETH fiyat değişimi +9.26%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Leveraged eETH / USD fiyat değişimi, $ +0.110131.
Son 30 gün içerisinde, Leveraged eETH / USD fiyat değişimi, $ -0.1363195600.
Son 60 gün içerisinde, Leveraged eETH / USD fiyat değişimi, $ +0.2025957700.
Son 90 gün içerisinde, Leveraged eETH / USD fiyat değişimi, $ +0.6808201943556276.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.110131
|+9.26%
|30 Gün
|$ -0.1363195600
|-10.48%
|60 Gün
|$ +0.2025957700
|+15.58%
|90 Gün
|$ +0.6808201943556276
|+109.96%
En güncel Leveraged eETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.82%
+9.26%
+11.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The xeETH token, also called leveraged eETH, is a decentralized, composable leveraged long eETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Ether.fi’s eETH. Hence, xeETH was born.
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