Leveraged frxETH Fiyatı (XFRXETH)
Bugün için canlı Leveraged frxETH (XFRXETH) fiyatı, 0.895292 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XFRXETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leveraged frxETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Leveraged frxETH fiyat değişimi -1.96%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Leveraged frxETH / USD fiyat değişimi, $ -0.0178819924199519.
Son 30 gün içerisinde, Leveraged frxETH / USD fiyat değişimi, $ -0.0771433723.
Son 60 gün içerisinde, Leveraged frxETH / USD fiyat değişimi, $ +0.0761890806.
Son 90 gün içerisinde, Leveraged frxETH / USD fiyat değişimi, $ +0.2668479224516218.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0178819924199519
|-1.96%
|30 Gün
|$ -0.0771433723
|-8.61%
|60 Gün
|$ +0.0761890806
|+8.51%
|90 Gün
|$ +0.2668479224516218
|+42.46%
En güncel Leveraged frxETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-5.89%
-1.96%
-1.19%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The xfrxETH token, also called leveraged frxETH, is a decentralized, composable leveraged long frxETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. As the price of the reserve token varies, so too does the amount of base token a user may redeem for each of the stable and volatile tokens. The stable token is held fixed at a USD value of $1, so as the price of stETH in the reserve rises, the volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x — 4x though though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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|1 XFRXETH / AUD
A$1.44142012
|1 XFRXETH / GBP
￡0.73413944
|1 XFRXETH / EUR
€0.86843324
|1 XFRXETH / USD
$0.895292
|1 XFRXETH / MYR
RM4.028814
|1 XFRXETH / TRY
₺31.83658352
|1 XFRXETH / JPY
¥139.96995128
|1 XFRXETH / RUB
₽92.00915884
|1 XFRXETH / INR
₹77.50542844
|1 XFRXETH / IDR
Rp14,676.91568448
|1 XFRXETH / PHP
₱52.38353492
|1 XFRXETH / EGP
￡E.45.09585804
|1 XFRXETH / BRL
R$5.43442244
|1 XFRXETH / CAD
C$1.28922048
|1 XFRXETH / BDT
৳108.76902508
|1 XFRXETH / NGN
₦1,394.53367796
|1 XFRXETH / UAH
₴37.6917932
|1 XFRXETH / VES
Bs49.24106
|1 XFRXETH / PKR
Rs249.44625704
|1 XFRXETH / KZT
₸474.952406
|1 XFRXETH / THB
฿30.87862108
|1 XFRXETH / TWD
NT$29.46405972
|1 XFRXETH / CHF
Fr0.81471572
|1 XFRXETH / HKD
HK$6.96537176
|1 XFRXETH / MAD
.د.م8.98873168