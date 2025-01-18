Leveraged stETH Fiyatı (XSTETH)
Bugün için canlı Leveraged stETH (XSTETH) fiyatı, 0.901095 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. XSTETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Leveraged stETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Leveraged stETH fiyat değişimi +3.36%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki XSTETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XSTETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Leveraged stETH / USD fiyat değişimi, $ +0.02937977.
Son 30 gün içerisinde, Leveraged stETH / USD fiyat değişimi, $ -0.1972572646.
Son 60 gün içerisinde, Leveraged stETH / USD fiyat değişimi, $ +0.0737931025.
Son 90 gün içerisinde, Leveraged stETH / USD fiyat değişimi, $ +0.3085400660110565.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02937977
|+3.36%
|30 Gün
|$ -0.1972572646
|-21.89%
|60 Gün
|$ +0.0737931025
|+8.19%
|90 Gün
|$ +0.3085400660110565
|+52.07%
En güncel Leveraged stETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.20%
+3.36%
+10.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
xstETH token, also called leveraged stETH, is a decentralized, composable leveraged long stETH futures contract with a low risk of liquidations and a 0 funding fee. To create a stable-leverage pair, f(x) holds a reserve of some base token. To start, let’s consider stETH. Minted against that stETH reserve are two types of derivative tokens; one stable, and one volatile(xstETH). At all times, the total market cap of the two derivative tokens is held equal to the value of the reserve, and any derivative token can be redeemed at any time for its share of the reserve base token. The volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x- 4x, though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 XSTETH / AUD
A$1.45076295
|1 XSTETH / GBP
￡0.7388979
|1 XSTETH / EUR
€0.87406215
|1 XSTETH / USD
$0.901095
|1 XSTETH / MYR
RM4.0549275
|1 XSTETH / TRY
₺32.0429382
|1 XSTETH / JPY
¥140.7690609
|1 XSTETH / RUB
₽92.3622375
|1 XSTETH / INR
₹78.034827
|1 XSTETH / IDR
Rp14,772.0468168
|1 XSTETH / PHP
₱52.66900275
|1 XSTETH / EGP
￡E.45.40617705
|1 XSTETH / BRL
R$5.4606357
|1 XSTETH / CAD
C$1.2975768
|1 XSTETH / BDT
৳109.4830425
|1 XSTETH / NGN
₦1,403.57260485
|1 XSTETH / UAH
₴37.94511045
|1 XSTETH / VES
Bs48.65913
|1 XSTETH / PKR
Rs251.2072641
|1 XSTETH / KZT
₸478.2832041
|1 XSTETH / THB
฿31.04272275
|1 XSTETH / TWD
NT$29.61899265
|1 XSTETH / CHF
Fr0.81999645
|1 XSTETH / HKD
HK$7.0105191
|1 XSTETH / MAD
.د.م9.0469938