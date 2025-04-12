Libra Credit Fiyatı (LBA)
Bugün için canlı Libra Credit (LBA) fiyatı, 0.00008124 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 54.84K USD. LBA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Libra Credit Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Libra Credit fiyat değişimi -1.82%
- Dolaşımdaki arz: 675.00M USD.
MEXC'deki LBA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LBA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Libra Credit / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Libra Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.0000325150.
Son 60 gün içerisinde, Libra Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.0000471213.
Son 90 gün içerisinde, Libra Credit / USD fiyat değişimi, $ -0.00015735258730324885.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.82%
|30 Gün
|$ -0.0000325150
|-40.02%
|60 Gün
|$ -0.0000471213
|-58.00%
|90 Gün
|$ -0.00015735258730324885
|-65.95%
En güncel Libra Credit fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.23%
-1.82%
-10.48%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Libra Credit is a decentralized lending ecosystem that facilitates open access to credit anywhere and anytime based on the Ethereum blockchain. Libra Credit is a global initiative with a mission to provide financial inclusion and lower the cost of financial services. Powered by its proprietary big data, AI-based credit assessment technology and existing global partnership networks, Libra Credit has the expertise and capabilities to realize its mission. Libra Credit aims to offer a seamless digital lending process that can be completed in 5 steps: application, verification and credit assessment, confirmation, collateral deposit, and disbursement. The Libra Credit platform will focus on a dual-credit risk scoring mechanism that considers the creditworthiness of the pledged collateral as well as the credit information of the borrower. Borrowers will be able to pledge any crypto-assets as collateral and receive loans in their desired asset. Using smart contracts and a proprietary collateral valuation and liquidation system, Libra Credit will lock in agreed terms between borrows, lenders, custodians, guarantors and liquidators. Libra Credit was founded in 2017 and operates out of San Francisco, USA. They are backed by investors such as FBG Capital, GBIC, DHVC, Dekypt Capital, Crypto Parency, and others. Lu Hua, Co-Founder & CEO has experience in the payments, financing, and risk management industries. He was previously the CEO of moKredit, one of China’s top digital credit servicing companies. Lu was also the Head of Core Payments for PayPal China and the Head of Global Banking Platform for PayPal US. Dan Schatt, Co-Founder & COO has previously worked as the Chief Commercial Officer at Stockpile Inc., a leading fintech company, and as General Manager of Financial Innovations at PayPal. Howard Wu, Chief Scientist, he is a blockchain and cryptography expert who is a Founding Partner of Dekrypt Capital, Advisor of Blockchain at Berkeley, and Software Engineer at Google. He advises the project in a technical capacity and has received a Master’s degree in Electrical Engineering and Computer Sciences from UC Berkeley. There are already quite a few blockchain lending projects, so competition is stiff. Libra Credit’s development progress is rather early compared to its competitors. The crypto-to-crypto lending part seems to be well thought out. However, not so much with the crypto-to-fiat part. According to the roadmap, crypto-to-fiat lending is scheduled to launch in 2018 Q3. With details lacking in the weekly blog update about crypto-to-fiat lending, it is difficult to gauge whether the proposed timeline is reasonable.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LBA / VND
₫2.08307484
|1 LBA / AUD
A$0.0001291716
|1 LBA / GBP
￡0.0000617424
|1 LBA / EUR
€0.0000714912
|1 LBA / USD
$0.00008124
|1 LBA / MYR
RM0.0003590808
|1 LBA / TRY
₺0.0030919944
|1 LBA / JPY
¥0.0116936856
|1 LBA / RUB
₽0.00676323
|1 LBA / INR
₹0.0069963888
|1 LBA / IDR
Rp1.3539994584
|1 LBA / KRW
₩0.1155614628
|1 LBA / PHP
₱0.0046282428
|1 LBA / EGP
￡E.0.0041692368
|1 LBA / BRL
R$0.0004768788
|1 LBA / CAD
C$0.0001121112
|1 LBA / BDT
৳0.0098730972
|1 LBA / NGN
₦0.1297760256
|1 LBA / UAH
₴0.003363336
|1 LBA / VES
Bs0.00576804
|1 LBA / PKR
Rs0.0227813208
|1 LBA / KZT
₸0.0419840196
|1 LBA / THB
฿0.0027207276
|1 LBA / TWD
NT$0.002628114
|1 LBA / AED
د.إ0.0002981508
|1 LBA / CHF
Fr0.0000658044
|1 LBA / HKD
HK$0.00062961
|1 LBA / MAD
.د.م0.000755532
|1 LBA / MXN
$0.0016483596