LiNEAR Protocol Staked NEAR Logosu

LiNEAR Protocol Staked NEAR Fiyatı (LINEAR)

USD

LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Canlı Fiyat Grafiği

$3,73
$3,73$3,73
+%2,20(1D)

Bugünkü LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Fiyatı

Bugün için canlı LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) fiyatı, 3,73 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. LINEAR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LiNEAR Protocol Staked NEAR Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki LiNEAR Protocol Staked NEAR fiyat değişimi +%2,24
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.

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USD Bazında LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LiNEAR Protocol Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ +0,081528.
Son 30 gün içerisinde, LiNEAR Protocol Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ -1,9093482080.
Son 60 gün içerisinde, LiNEAR Protocol Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ -1,9093482080.
Son 90 gün içerisinde, LiNEAR Protocol Staked NEAR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,081528+%2,24
30 Gün$ -1,9093482080-%51,18
60 Gün$ -1,9093482080-%51,18
90 Gün$ 0--

LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Fiyat Analizi

En güncel LiNEAR Protocol Staked NEAR fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,65
$ 3,65$ 3,65

$ 3,94
$ 3,94$ 3,94

$ 15,2
$ 15,2$ 15,2

-%0,67

+%2,24

-%51,18

LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Nedir?

LiNEAR Protocol is a non-custodial liquid staking protocol built on NEAR blockchain.

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LiNEAR Protocol Staked NEAR (LINEAR) Kaynağı

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1 LINEAR / AUD
A$5,7815
1 LINEAR / GBP
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1 LINEAR / EUR
3,2824
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