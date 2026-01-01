Bugünkü Liquid HYPE Yield Fiyatı

Bugünkü Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) fiyatı $ 25,85 olup, son 24 saatte % 0,74 değişim gösterdi. Mevcut LIQUIDHYPE / USD dönüşüm oranı LIQUIDHYPE başına $ 25,85 şeklindedir.

Liquid HYPE Yield, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.476.963 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 367,07K LIQUIDHYPE şeklindedir. Son 24 saat içinde LIQUIDHYPE, $ 25,54 (en düşük) ile $ 26,35 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 58,94 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 22,42 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIQUIDHYPE, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde +%4,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,48M$ 9,48M $ 9,48M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,48M$ 9,48M $ 9,48M Dolaşım Arzı 367,07K 367,07K 367,07K Toplam Arz 367.066,1928231588 367.066,1928231588 367.066,1928231588

