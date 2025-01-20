Liquid Staked Canto Fiyatı (SCANTO)
Bugün için canlı Liquid Staked Canto (SCANTO) fiyatı, 0.01762247 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. SCANTO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Liquid Staked Canto Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 18.39 USD
- Gün içindeki Liquid Staked Canto fiyat değişimi -17.63%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Liquid Staked Canto / USD fiyat değişimi, $ -0.00377389227367048.
Son 30 gün içerisinde, Liquid Staked Canto / USD fiyat değişimi, $ -0.0082325342.
Son 60 gün içerisinde, Liquid Staked Canto / USD fiyat değişimi, $ -0.0006295680.
Son 90 gün içerisinde, Liquid Staked Canto / USD fiyat değişimi, $ +0.001263155445683616.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00377389227367048
|-17.63%
|30 Gün
|$ -0.0082325342
|-46.71%
|60 Gün
|$ -0.0006295680
|-3.57%
|90 Gün
|$ +0.001263155445683616
|+7.72%
En güncel Liquid Staked Canto fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-5.01%
-17.63%
-22.99%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? sCANTO is a CANTO liquid staking protocol allowing users to stake their $CANTO and earn CANTO while providing them with sCANTO a liquid staked derivative which can be put to work in DeFi What makes your project unique? We are the first liquid staking protocol on Canto. History of your project. Liquid staked Canto has been built out working closely with members of the Canto validator and DeFI community What’s next for your project? Governance token $BLOTR is used to incentivise liquidity. Bridging to EVM and Cosmos chains to futher the usecase of sCANTO in DeFi ecosystem What can your token be used for?
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|1 SCANTO / AUD
A$0.0283721767
|1 SCANTO / GBP
￡0.0144504254
|1 SCANTO / EUR
€0.0170937959
|1 SCANTO / USD
$0.01762247
|1 SCANTO / MYR
RM0.079301115
|1 SCANTO / TRY
₺0.6270074826
|1 SCANTO / JPY
¥2.7496339941
|1 SCANTO / RUB
₽1.8091227702
|1 SCANTO / INR
₹1.5252247785
|1 SCANTO / IDR
Rp288.8929045968
|1 SCANTO / PHP
₱1.0317956185
|1 SCANTO / EGP
￡E.0.8867626904
|1 SCANTO / BRL
R$0.1069683929
|1 SCANTO / CAD
C$0.0253763568
|1 SCANTO / BDT
৳2.1409538803
|1 SCANTO / NGN
₦27.406465344
|1 SCANTO / UAH
₴0.741905987
|1 SCANTO / VES
Bs0.95161338
|1 SCANTO / PKR
Rs4.9099725914
|1 SCANTO / KZT
₸9.348720335
|1 SCANTO / THB
฿0.6056842939
|1 SCANTO / TWD
NT$0.5796030383
|1 SCANTO / CHF
Fr0.0160364477
|1 SCANTO / HKD
HK$0.1371028166
|1 SCANTO / MAD
.د.م0.1769295988