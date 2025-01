Liquid Staked Canto (SCANTO) Nedir?

What is the project about? sCANTO is a CANTO liquid staking protocol allowing users to stake their $CANTO and earn CANTO while providing them with sCANTO a liquid staked derivative which can be put to work in DeFi What makes your project unique? We are the first liquid staking protocol on Canto. History of your project. Liquid staked Canto has been built out working closely with members of the Canto validator and DeFI community What’s next for your project? Governance token $BLOTR is used to incentivise liquidity. Bridging to EVM and Cosmos chains to futher the usecase of sCANTO in DeFi ecosystem What can your token be used for?

