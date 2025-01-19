LiveGreen Coin Fiyatı (LGC)
Bugün için canlı LiveGreen Coin (LGC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LGC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LiveGreen Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.54 USD
- Gün içindeki LiveGreen Coin fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, LiveGreen Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LiveGreen Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LiveGreen Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LiveGreen Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|+5.47%
|60 Gün
|$ 0
|-58.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LiveGreen Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-1.91%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
European initiative to reform the crypto currency market with special emphasis on environmental and green aspects. Behind the project are HAPPY PANDA Handels GmbH, founded in Austria, and the international companies attached to that, what’s more, the token even functions as a share in HAPPY PANDA Handels GmbH. In addition, it is based on a tender ecosystem, fron which the non-profit and for-profit tenders can benefit, driven partly by investors (DAO = Decentralized Autonomous Organization) and judged partly by the management of LGC. Aim to create a social platform that is a combination of a commercial platform (marketplace) and a social profile. This is a crypto - friendly platform, where ads are filtered through pre-inspection to prevent many unpleasant abuses. We intend to create a platform where the user can actually feel safe, and, of course, the LGC Token will be the basis of this.
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|1 LGC / AUD
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|1 LGC / GBP
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|1 LGC / EUR
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|1 LGC / INR
₹--
|1 LGC / IDR
Rp--
|1 LGC / PHP
₱--
|1 LGC / EGP
￡E.--
|1 LGC / BRL
R$--
|1 LGC / CAD
C$--
|1 LGC / BDT
৳--
|1 LGC / NGN
₦--
|1 LGC / UAH
₴--
|1 LGC / VES
Bs--
|1 LGC / PKR
Rs--
|1 LGC / KZT
₸--
|1 LGC / THB
฿--
|1 LGC / TWD
NT$--
|1 LGC / CHF
Fr--
|1 LGC / HKD
HK$--
|1 LGC / MAD
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