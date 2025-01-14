LOAF Fiyatı (LOAF)
Bugün için canlı LOAF (LOAF) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 10.15K USD. LOAF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LOAF Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 31.01 USD
- Gün içindeki LOAF fiyat değişimi +3.82%
- Dolaşımdaki arz: 998.48M USD.
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Gün içerisinde, LOAF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LOAF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LOAF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LOAF / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.82%
|30 Gün
|$ 0
|-31.49%
|60 Gün
|$ 0
|-76.27%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LOAF fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.36%
+3.82%
-13.41%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
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