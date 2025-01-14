LOCG Fiyatı ($LOCG)
Bugün için canlı LOCG ($LOCG) fiyatı, 0.00200123 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 283.43K USD. $LOCG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LOCG Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 157.48 USD
- Gün içindeki LOCG fiyat değişimi -19.30%
- Dolaşımdaki arz: 141.61M USD.
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Gün içerisinde, LOCG / USD fiyat değişimi, $ -0.000478857863616922.
Son 30 gün içerisinde, LOCG / USD fiyat değişimi, $ -0.0006301294.
Son 60 gün içerisinde, LOCG / USD fiyat değişimi, $ -0.0008552140.
Son 90 gün içerisinde, LOCG / USD fiyat değişimi, $ -0.0002005722380208054.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000478857863616922
|-19.30%
|30 Gün
|$ -0.0006301294
|-31.48%
|60 Gün
|$ -0.0008552140
|-42.73%
|90 Gün
|$ -0.0002005722380208054
|-9.10%
En güncel LOCG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.00%
-19.30%
-8.24%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? LegendsOfCrypto (LOCGame) is a unique play-to-earn NFT collectible card game that pays tribute to the key figures who have shaped the blockchain industry. It is a community of Day Traders, HODLers, Exchange Founders, Whales, and more, all vital to the crypto space. What makes your project unique? LOCGame is the first strategy card game to document the historical triumph of cryptocurrencies, educating players about the industry's value and future in a fun, lucrative way. Players are rewarded with unique NFTs, Legendary Coins (LCs), and $LOCG, the ecosystem's native utility token. Combining immersive casual card gaming with enticing modern storytelling, LOCGame offers intuitive gameplay with Triad Battle mechanics, appealing to both web2 and web3 players. With free-to-play and pay-to-play options, deck building, PvP battles, Story Mode and tournaments, LOCGame is more than a game - it's a crypto journey. History of your project. What’s next for your project? Updated Roadmap - https://go.locgame.io/roadmap23-24 What can your token be used for? At the core of the LOCGame ecosystem is the platform's native $LOCG utility token. $LOCG is part of the Kucoin’s Metaverse Pool and is used for: Indirect rewards in play-to-earn mechanics; NFT & in-game payments Access to communities, discounts and perks; Staking; DAO governance;
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|1 $LOCG / AUD
A$0.0032219803
|1 $LOCG / GBP
￡0.0016209963
|1 $LOCG / EUR
€0.0019411931
|1 $LOCG / USD
$0.00200123
|1 $LOCG / MYR
RM0.009005535
|1 $LOCG / TRY
₺0.0710036404
|1 $LOCG / JPY
¥0.315393848
|1 $LOCG / RUB
₽0.2056263825
|1 $LOCG / INR
₹0.1733265303
|1 $LOCG / IDR
Rp32.8070439312
|1 $LOCG / PHP
₱0.1171920288
|1 $LOCG / EGP
￡E.0.1010821273
|1 $LOCG / BRL
R$0.0121874907
|1 $LOCG / CAD
C$0.0028617589
|1 $LOCG / BDT
৳0.2418686578
|1 $LOCG / NGN
₦3.0930810757
|1 $LOCG / UAH
₴0.084852152
|1 $LOCG / VES
Bs0.10606519
|1 $LOCG / PKR
Rs0.557742801
|1 $LOCG / KZT
₸1.0627732038
|1 $LOCG / THB
฿0.069442681
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NT$0.0661806761
|1 $LOCG / CHF
Fr0.0018211193
|1 $LOCG / HKD
HK$0.0155695694
|1 $LOCG / MAD
.د.م0.0201123615