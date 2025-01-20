Long Bitcoin Fiyatı (LONG)
Bugün için canlı Long Bitcoin (LONG) fiyatı, 0.101851 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LONG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Long Bitcoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Long Bitcoin fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Long Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Long Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Long Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Long Bitcoin / USD fiyat değişimi, $ +0.0000003557445101.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 Gün
|$ +0.0000003557445101
|+0.00%
En güncel Long Bitcoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? $Long is a token based on Ordinals and BRC-20 that unites Bitcoiners, spreads the Bitcoin philosophy, and drives the Bitcoin renaissance. What makes your project unique? Long Bitcoin is one of the oldest and most famous slogans of the Bitcoin community, and today it has become a meme symbol. History of your project. The Long community has multiple OG's who have been involved with Bitcoin since 2013, a community built since 2022, over 39k Twitter followers, and 17k discord members What’s next for your project? Long Bitcoin Community will continue to build our community and bring more Bitcoin holders into the community; communicate with more exchanges for listings, with ALEX being the first; and develop the infrastructure around BRC-20 to continue to build the Bitcoin community. What can your token be used for? At this stage, $Long is a meme coin with no real utility to back it up, and will be given more real equity in the future.
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|1 LONG / AUD
A$0.16398011
|1 LONG / GBP
￡0.08351782
|1 LONG / EUR
€0.09879547
|1 LONG / USD
$0.101851
|1 LONG / MYR
RM0.4583295
|1 LONG / TRY
₺3.62385858
|1 LONG / JPY
¥15.8785709
|1 LONG / RUB
₽10.45602366
|1 LONG / INR
₹8.81418554
|1 LONG / IDR
Rp1,669.68825744
|1 LONG / PHP
₱5.96337605
|1 LONG / EGP
￡E.5.12514232
|1 LONG / BRL
R$0.61823557
|1 LONG / CAD
C$0.14666544
|1 LONG / BDT
৳12.37387799
|1 LONG / NGN
₦158.3986752
|1 LONG / UAH
₴4.2879271
|1 LONG / VES
Bs5.499954
|1 LONG / PKR
Rs28.37772562
|1 LONG / KZT
₸54.0319555
|1 LONG / THB
฿3.50061887
|1 LONG / TWD
NT$3.34987939
|1 LONG / CHF
Fr0.09268441
|1 LONG / HKD
HK$0.79240078
|1 LONG / MAD
.د.م1.02258404