Bugünkü LoomSync Fiyatı

Bugünkü LoomSync (LOOM) fiyatı $ 0,00000635 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut LOOM / USD dönüşüm oranı LOOM başına $ 0,00000635 şeklindedir.

LoomSync, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.346,69 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LOOM şeklindedir. Son 24 saat içinde LOOM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00098684 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000525 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LOOM, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

LoomSync (LOOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,35K$ 6,35K $ 6,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,35K$ 6,35K $ 6,35K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki LoomSync piyasa değeri $ 6,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOOM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,35K.