Loop BNB Fiyatı (LPBNB)
Bugün için canlı Loop BNB (LPBNB) fiyatı, 715.67 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LPBNB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Loop BNB Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.50K USD
- Gün içindeki Loop BNB fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki LPBNB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LPBNB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Loop BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Loop BNB / USD fiyat değişimi, $ +55.2038495530.
Son 60 gün içerisinde, Loop BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Loop BNB / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +55.2038495530
|+7.71%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Loop BNB fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
+3.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Loop is a dedicated lending market for carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow against it for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among BNB-lenders and dLP-lockers, thus rewarding higher protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpBNB that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in BNB. Loopers can borrow BNB against yielding LRT derivatives to perform carry trades for BNB-based yields. dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Loopers can offset their borrow costs by locking 5% of their Total Looped Position Size in the dLP in order to effectively receive rebates on interest paid.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LPBNB / AUD
A$1,145.072
|1 LPBNB / GBP
￡579.6927
|1 LPBNB / EUR
€687.0432
|1 LPBNB / USD
$715.67
|1 LPBNB / MYR
RM3,199.0449
|1 LPBNB / TRY
₺25,492.1654
|1 LPBNB / JPY
¥111,436.9757
|1 LPBNB / RUB
₽72,103.7525
|1 LPBNB / INR
₹61,919.7684
|1 LPBNB / IDR
Rp11,732,293.2048
|1 LPBNB / PHP
₱41,859.5383
|1 LPBNB / EGP
￡E.35,969.5742
|1 LPBNB / BRL
R$4,315.4901
|1 LPBNB / CAD
C$1,030.5648
|1 LPBNB / BDT
৳87,261.6431
|1 LPBNB / NGN
₦1,111,285.2193
|1 LPBNB / UAH
₴30,222.7441
|1 LPBNB / VES
Bs38,646.18
|1 LPBNB / PKR
Rs199,571.7362
|1 LPBNB / KZT
₸379,662.935
|1 LPBNB / THB
฿24,375.7202
|1 LPBNB / TWD
NT$23,431.0358
|1 LPBNB / CHF
Fr644.103
|1 LPBNB / HKD
HK$5,567.9126
|1 LPBNB / MAD
.د.م7,171.0134