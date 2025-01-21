Loser Coin Fiyatı (LOWB)
Bugün için canlı Loser Coin (LOWB) fiyatı, 0.00000329 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LOWB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Loser Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.51K USD
- Gün içindeki Loser Coin fiyat değişimi +6.76%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Loser Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Loser Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000013908.
Son 60 gün içerisinde, Loser Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000012553.
Son 90 gün içerisinde, Loser Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.000002017831925129467.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.76%
|30 Gün
|$ -0.0000013908
|-42.27%
|60 Gün
|$ -0.0000012553
|-38.15%
|90 Gün
|$ -0.000002017831925129467
|-38.01%
En güncel Loser Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.05%
+6.76%
-26.92%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Losercoin (ticker symbol: $LOWB) is a project initiated by two poor guys from China, one is a father of two kids from a village, the other one is a coder living a miserable life by working 60 hours a week . Two founders first heard about Bitcoin in 2017, and had lost a ton of money by trading cryptocurrencies. They started this project as an open journey and were fully prepared to lose everything. Losercoin was publicly launched on April 21, 2021 (No Initial Coin Offering), and two founders have added their whole life savings into the liquidity pool. It is guaranteed that the project team will not pump the price of $LOWB due to lack of capital, and no rug pull.
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|1 LOWB / AUD
A$0.000005264
|1 LOWB / GBP
￡0.0000026649
|1 LOWB / EUR
€0.0000031584
|1 LOWB / USD
$0.00000329
|1 LOWB / MYR
RM0.0000147063
|1 LOWB / TRY
₺0.0001171898
|1 LOWB / JPY
¥0.0005122859
|1 LOWB / RUB
₽0.0003314675
|1 LOWB / INR
₹0.0002846508
|1 LOWB / IDR
Rp0.0539344176
|1 LOWB / PHP
₱0.0001924321
|1 LOWB / EGP
￡E.0.0001653554
|1 LOWB / BRL
R$0.0000198387
|1 LOWB / CAD
C$0.0000047376
|1 LOWB / BDT
৳0.0004011497
|1 LOWB / NGN
₦0.0051086791
|1 LOWB / UAH
₴0.0001389367
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Bs0.00017766
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Rs0.0009174494
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₸0.001745345
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฿0.0001120574
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NT$0.0001077146
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Fr0.000002961
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HK$0.0000255962
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.د.م0.0000329658