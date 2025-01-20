LUA Balancing Token Fiyatı (LUAB)

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LUA Balancing Token (LUAB) Canlı Fiyat Grafiği

$0.393205
$0.393205$0.393205
0.00%(1D)

Bugünkü LUA Balancing Token (LUAB) Fiyatı

Bugün için canlı LUA Balancing Token (LUAB) fiyatı, 0.393205 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LUAB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LUA Balancing Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 21.89 USD
- Gün içindeki LUA Balancing Token fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında LUA Balancing Token (LUAB) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LUA Balancing Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LUA Balancing Token / USD fiyat değişimi, $ -0.0072394938.
Son 60 gün içerisinde, LUA Balancing Token / USD fiyat değişimi, $ -0.1934566240.
Son 90 gün içerisinde, LUA Balancing Token / USD fiyat değişimi, $ -0.2325887258201743.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.0072394938-1.84%
60 Gün$ -0.1934566240-49.19%
90 Gün$ -0.2325887258201743-37.16%

LUA Balancing Token (LUAB) Fiyat Analizi

En güncel LUA Balancing Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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LUA Balancing Token (LUAB) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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LUA Balancing Token (LUAB) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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LUAB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LUAB / AUD
A$0.63306005
1 LUAB / GBP
0.3224281
1 LUAB / EUR
0.38140885
1 LUAB / USD
$0.393205
1 LUAB / MYR
RM1.7694225
1 LUAB / TRY
13.9902339
1 LUAB / JPY
¥61.3006595
1 LUAB / RUB
40.3664253
1 LUAB / INR
34.0279607
1 LUAB / IDR
Rp6,445.9825752
1 LUAB / PHP
23.02215275
1 LUAB / EGP
￡E.19.7860756
1 LUAB / BRL
R$2.38675435
1 LUAB / CAD
C$0.5662152
1 LUAB / BDT
47.77047545
1 LUAB / NGN
611.512416
1 LUAB / UAH
16.5539305
1 LUAB / VES
Bs21.23307
1 LUAB / PKR
Rs109.5547771
1 LUAB / KZT
208.5952525
1 LUAB / THB
฿13.51445585
1 LUAB / TWD
NT$12.93251245
1 LUAB / CHF
Fr0.35781655
1 LUAB / HKD
HK$3.0591349
1 LUAB / MAD
.د.م3.9477782