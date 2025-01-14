Lucretius Fiyatı (LUC)
Bugün için canlı Lucretius (LUC) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 30.11K USD. LUC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lucretius Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.00 USD
- Gün içindeki Lucretius fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 526.53M USD.
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Gün içerisinde, Lucretius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lucretius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lucretius / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lucretius / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-34.28%
|60 Gün
|$ 0
|+46.65%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lucretius fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-35.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."
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