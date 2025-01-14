Lunafi Fiyatı (LFI)
Bugün için canlı Lunafi (LFI) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 6.51K USD. LFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lunafi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.54 USD
- Gün içindeki Lunafi fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 914.65M USD.
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Gün içerisinde, Lunafi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Lunafi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lunafi / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lunafi / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-10.39%
|60 Gün
|$ 0
|-9.02%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lunafi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.17%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LunaFi is the DeFi betting protocol where you become the house. By harnessing the power of the decentralized technologies, community governance, and autonomous smart contracts — we allow users to securely place peerless bets in a trustless, non-custodial gambling platform that is set to revolutionize the global sports betting industry by allowing the player to invest and become the house. To facilitate this, we provide a complete multichain DeFi platform designed to enable the integration of sports betting and prediction markets, powered by a community-owned liquidity pool known as a House Pool. This suite can be integrated by developers looking to add peerless betting functionalities to their dApps — the first of which will be LunaFi’s own dApp, Lunabets, a decentralized sports book application. In turn, these dApps empower individuals and communities with safe and equitable gambling experiences, operating on a secure infrastructure layer that is transparent, cannot be influenced by centralized entities, where odds are autonomously optimized in line with the market and all outcomes are verifiable on-chain.
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