LUNCARMY Fiyatı (LUNCARMY)
Bugün için canlı LUNCARMY (LUNCARMY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LUNCARMY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LUNCARMY Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.18 USD
- Gün içindeki LUNCARMY fiyat değişimi -4.21%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, LUNCARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LUNCARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, LUNCARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, LUNCARMY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.21%
|30 Gün
|$ 0
|-7.40%
|60 Gün
|$ 0
|-2.46%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LUNCARMY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-4.21%
-2.37%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LUNCARMY: Earn 5% Luna Classic reward LUNCARMY is a LUNC reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. INTRODUCTION LUNCARMY is a Luna Classic reflection token on BNB Smart Chain with an auto-claim feature. We reward our holders with LUNC token for simply holding LUNCARMY in their wallets. Born out of passion for LUNC, we brought together all the rebels and formed our LUNCARMY. By holding LUNCARMY you become a soldier and support the resistance. Our long-term goal is to build the LUNCARMY ecosystem by introducing new use cases for our token. FEATURES 5% LUNC Reward: The contract is designed to redistribute 5% LUNC reward on every buy/sell. LUNCARMY holders earn daily passive income by simply holding LUNCARMY token What slippage should I use? There is a 7% tax on each transaction so please set your slippage to 8% for buy/sell transactions.
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