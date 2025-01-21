LUSD yVault Logosu

LUSD yVault Fiyatı (YVLUSD)

USD

LUSD yVault (YVLUSD) Canlı Fiyat Grafiği

$1.18
$1.18$1.18
-0.10%(1D)

Bugünkü LUSD yVault (YVLUSD) Fiyatı

Bugün için canlı LUSD yVault (YVLUSD) fiyatı, 1.18 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YVLUSD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LUSD yVault Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki LUSD yVault fiyat değişimi -0.10%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.

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USD Bazında LUSD yVault (YVLUSD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, LUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ -0.001270530822437.
Son 30 gün içerisinde, LUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0.0082975240.
Son 60 gün içerisinde, LUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0.0291495400.
Son 90 gün içerisinde, LUSD yVault / USD fiyat değişimi, $ +0.0313225589931683.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.001270530822437-0.10%
30 Gün$ +0.0082975240+0.70%
60 Gün$ +0.0291495400+2.47%
90 Gün$ +0.0313225589931683+2.73%

LUSD yVault (YVLUSD) Fiyat Analizi

En güncel LUSD yVault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

-0.02%

-0.10%

+0.28%

LUSD yVault (YVLUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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LUSD yVault (YVLUSD) Kaynağı

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YVLUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YVLUSD / AUD
A$1.888
1 YVLUSD / GBP
0.9558
1 YVLUSD / EUR
1.1328
1 YVLUSD / USD
$1.18
1 YVLUSD / MYR
RM5.2746
1 YVLUSD / TRY
42.0316
1 YVLUSD / JPY
¥183.7378
1 YVLUSD / RUB
118.885
1 YVLUSD / INR
102.0936
1 YVLUSD / IDR
Rp19,344.2592
1 YVLUSD / PHP
69.0182
1 YVLUSD / EGP
￡E.59.3068
1 YVLUSD / BRL
R$7.1154
1 YVLUSD / CAD
C$1.6992
1 YVLUSD / BDT
143.8774
1 YVLUSD / NGN
1,832.2922
1 YVLUSD / UAH
49.8314
1 YVLUSD / VES
Bs63.72
1 YVLUSD / PKR
Rs329.0548
1 YVLUSD / KZT
625.99
1 YVLUSD / THB
฿40.1908
1 YVLUSD / TWD
NT$38.6332
1 YVLUSD / CHF
Fr1.062
1 YVLUSD / HKD
HK$9.1804
1 YVLUSD / MAD
.د.م11.8236