LUX BIO EXCHANGE COIN Fiyatı (LBXC)
Bugün için canlı LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC) fiyatı, 0.0000032 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LBXC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
LUX BIO EXCHANGE COIN Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.18 USD
- Gün içindeki LUX BIO EXCHANGE COIN fiyat değişimi +0.13%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, LUX BIO EXCHANGE COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, LUX BIO EXCHANGE COIN / USD fiyat değişimi, $ +0.0000000039.
Son 60 gün içerisinde, LUX BIO EXCHANGE COIN / USD fiyat değişimi, $ -0.0000002556.
Son 90 gün içerisinde, LUX BIO EXCHANGE COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.13%
|30 Gün
|$ +0.0000000039
|+0.12%
|60 Gün
|$ -0.0000002556
|-7.99%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel LUX BIO EXCHANGE COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+0.13%
+0.15%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LBXC Coin is a dream-realizing project that aims supporting the society to be where everyone stays away from sufferings from illness thus sustain healthy lives from efforts of professionals in stem cell, health care, and beauty care.LBXC Coin is projected to be evolved to a one-stop health care system driven by stem cell technologies, and we are attempting to build an ecology merging with a block chain system. There are a number of companies developing services with stem cell technologies, yet it is not intuitively easy to clearly see the details of each nor how they fit each client. In LBXC, we are aiming to build a cooperative ecology with divergence of companies, so each client could be suggested with services fit right just for them.
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€0.000003072
|1 LBXC / USD
$0.0000032
|1 LBXC / MYR
RM0.000014304
|1 LBXC / TRY
₺0.000113984
|1 LBXC / JPY
¥0.000498272
|1 LBXC / RUB
₽0.0003224
|1 LBXC / INR
₹0.000276864
|1 LBXC / IDR
Rp0.052459008
|1 LBXC / PHP
₱0.000187168
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￡E.0.000160832
|1 LBXC / BRL
R$0.000019296
|1 LBXC / CAD
C$0.000004608
|1 LBXC / BDT
৳0.000390176
|1 LBXC / NGN
₦0.004968928
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₴0.000135136
|1 LBXC / VES
Bs0.0001728
|1 LBXC / PKR
Rs0.000892352
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₸0.0016976
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Fr0.00000288
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.د.م0.000032064