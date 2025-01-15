Lyfe Gold Fiyatı (LGOLD)
Bugün için canlı Lyfe Gold (LGOLD) fiyatı, 63.27 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. LGOLD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lyfe Gold Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 831.40 USD
- Gün içindeki Lyfe Gold fiyat değişimi +0.58%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Lyfe Gold / USD fiyat değişimi, $ +0.363645.
Son 30 gün içerisinde, Lyfe Gold / USD fiyat değişimi, $ -2.0877961140.
Son 60 gün içerisinde, Lyfe Gold / USD fiyat değişimi, $ -2.0346493140.
Son 90 gün içerisinde, Lyfe Gold / USD fiyat değişimi, $ -2.80749712813187.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.363645
|+0.58%
|30 Gün
|$ -2.0877961140
|-3.29%
|60 Gün
|$ -2.0346493140
|-3.21%
|90 Gün
|$ -2.80749712813187
|-4.24%
En güncel Lyfe Gold fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
+0.58%
-0.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
LGOLD provides the convenience and speed of digital asset trading, where traders can buy and sell from exchanges while providing the means to redeem tokens for physical gold bullion. Each LGOLD token will have an underlying asset of physical gold in our partner Custodian. LGOLD can be exchanged to Fiat according to physical gold price or even exchanged to certified gold bar directly. LGOLD is is part of Lyfe program to create an asset-based stable token, backed-up by physical assets or commodities to complete market-based Lyfe Token ecosystem. LGOLD will introduce a new possibility and alternative of commodity trading using blockchain where real assets can be transferred in a decentralised distribution network. It will then improve the efficiency, transparency, and the cost of commodity trading.
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|1 LGOLD / AUD
A$101.8647
|1 LGOLD / GBP
￡51.2487
|1 LGOLD / EUR
€61.3719
|1 LGOLD / USD
$63.27
|1 LGOLD / MYR
RM284.715
|1 LGOLD / TRY
₺2,244.1869
|1 LGOLD / JPY
¥9,993.4965
|1 LGOLD / RUB
₽6,528.8313
|1 LGOLD / INR
₹5,474.7531
|1 LGOLD / IDR
Rp1,037,212.9488
|1 LGOLD / PHP
₱3,714.5817
|1 LGOLD / EGP
￡E.3,191.3388
|1 LGOLD / BRL
R$382.7835
|1 LGOLD / CAD
C$90.4761
|1 LGOLD / BDT
৳7,695.5301
|1 LGOLD / NGN
₦98,245.0233
|1 LGOLD / UAH
₴2,676.9537
|1 LGOLD / VES
Bs3,353.31
|1 LGOLD / PKR
Rs17,648.5338
|1 LGOLD / KZT
₸33,582.4506
|1 LGOLD / THB
฿2,196.1017
|1 LGOLD / TWD
NT$2,085.3792
|1 LGOLD / CHF
Fr57.5757
|1 LGOLD / HKD
HK$492.2406
|1 LGOLD / MAD
.د.م637.1289