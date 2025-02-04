Lynk Coin Fiyatı (LYNK)
Bugün için canlı Lynk Coin (LYNK) fiyatı, 0.03095334 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 7.23M USD. LYNK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Lynk Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.80M USD
- Gün içindeki Lynk Coin fiyat değişimi +70.86%
- Dolaşımdaki arz: 233.56M USD.
MEXC'deki LYNK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, LYNK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Lynk Coin / USD fiyat değişimi, $ +0.01283663.
Son 30 gün içerisinde, Lynk Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Lynk Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Lynk Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.01283663
|+70.86%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Lynk Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-9.77%
+70.86%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The torch was passed to us by @lynk0x. First by the anonymous developer who gifted him 76.64% of the supply which he then locked away until 2026. Then finally to us, the community. This will stand as a wild social experiment to show what happens when a group of strangers get together to make something happen meanwhile bringing hundreds and even thousands of people new to crypto into the space. This is just the start.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 LYNK / AUD
A$0.0498348774
|1 LYNK / GBP
￡0.024762672
|1 LYNK / EUR
€0.0297152064
|1 LYNK / USD
$0.03095334
|1 LYNK / MYR
RM0.137742363
|1 LYNK / TRY
₺1.1146297734
|1 LYNK / JPY
¥4.802410701
|1 LYNK / RUB
₽3.087595665
|1 LYNK / INR
₹2.691392913
|1 LYNK / IDR
Rp507.4317220896
|1 LYNK / PHP
₱1.8089131896
|1 LYNK / EGP
￡E.1.5588102024
|1 LYNK / BRL
R$0.179529372
|1 LYNK / CAD
C$0.0445728096
|1 LYNK / BDT
৳3.7493780742
|1 LYNK / NGN
₦52.0223499378
|1 LYNK / UAH
₴1.2858017436
|1 LYNK / VES
Bs1.79529372
|1 LYNK / PKR
Rs8.5790277144
|1 LYNK / KZT
₸16.0712836614
|1 LYNK / THB
฿1.0480800924
|1 LYNK / TWD
NT$1.0192934862
|1 LYNK / CHF
Fr0.0281675394
|1 LYNK / HKD
HK$0.2411265186
|1 LYNK / MAD
.د.م0.3101524668