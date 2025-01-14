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Mad Meerkat ETF Fiyatı (METF)

USD

Mad Meerkat ETF (METF) Canlı Fiyat Grafiği

$0.03411924
$0.03411924$0.03411924
0.00%(1D)

Bugünkü Mad Meerkat ETF (METF) Fiyatı

Bugün için canlı Mad Meerkat ETF (METF) fiyatı, 0.03411924 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 21.67K USD. METF / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mad Meerkat ETF Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 52.53 USD
- Gün içindeki Mad Meerkat ETF fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 635.22K USD.

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USD Bazında Mad Meerkat ETF (METF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mad Meerkat ETF / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Mad Meerkat ETF / USD fiyat değişimi, $ +0.0010225126.
Son 60 gün içerisinde, Mad Meerkat ETF / USD fiyat değişimi, $ -0.0155520716.
Son 90 gün içerisinde, Mad Meerkat ETF / USD fiyat değişimi, $ -0.5870528098051555.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0.0010225126+3.00%
60 Gün$ -0.0155520716-45.58%
90 Gün$ -0.5870528098051555-94.50%

Mad Meerkat ETF (METF) Fiyat Analizi

En güncel Mad Meerkat ETF fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 371.74
$ 371.74$ 371.74

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+0.50%

Mad Meerkat ETF (METF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 21.67K
$ 21.67K$ 21.67K

$ 52.53
$ 52.53$ 52.53

635.22K
635.22K 635.22K

Mad Meerkat ETF (METF) Nedir?

MM ETF is the first decentralized ETF protocol that runs on METF token. The DTF term is thus coined by our team as the DEX Traded Fund, being the first of its kind.

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Mad Meerkat ETF (METF) Kaynağı

Resmi Websitesi

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METF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 METF / AUD
A$0.0549319764
1 METF / GBP
0.0279777768
1 METF / EUR
0.0330956628
1 METF / USD
$0.03411924
1 METF / MYR
RM0.15353658
1 METF / TRY
1.21123302
1 METF / JPY
¥5.3778746088
1 METF / RUB
3.5224703376
1 METF / INR
2.9519966448
1 METF / IDR
Rp559.3317137856
1 METF / PHP
2.00450535
1 METF / EGP
￡E.1.721315658
1 METF / BRL
R$0.2067625944
1 METF / CAD
C$0.0487905132
1 METF / BDT
4.1499231612
1 METF / NGN
52.9800146796
1 METF / UAH
1.4435850444
1 METF / VES
Bs1.80831972
1 METF / PKR
Rs9.5172208056
1 METF / KZT
18.1098102072
1 METF / THB
฿1.1866671672
1 METF / TWD
NT$1.1262761124
1 METF / CHF
Fr0.0310485084
1 METF / HKD
HK$0.2654476872
1 METF / MAD
.د.م0.3435807468