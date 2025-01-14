Magic Yearn Share Fiyatı (MYS)
Bugün için canlı Magic Yearn Share (MYS) fiyatı, 0.01630628 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MYS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Magic Yearn Share Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 6.52 USD
- Gün içindeki Magic Yearn Share fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MYS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MYS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Magic Yearn Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Magic Yearn Share / USD fiyat değişimi, $ -0.0001130155.
Son 60 gün içerisinde, Magic Yearn Share / USD fiyat değişimi, $ -0.0006859676.
Son 90 gün içerisinde, Magic Yearn Share / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0.0001130155
|-0.69%
|60 Gün
|$ -0.0006859676
|-4.20%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Magic Yearn Share fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
0.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Magic Yearn's ecosystem relies on pegged tokens and NFTs (Non-Fungible Tokens) to drive its operations. One of the unique features of Magic Yearn is its innovative approach to single staking. Users can now stake/burn some MyS tokens to mint an MyNFT. This MyNFT will then receive rewards similar to single staking. In addition to this, Magic Yearn also offers pegged reflection tokens known as myXXX tokens. For instance, if you hold myBTC, you'll receive reflection rewards from myBTC transaction fees. MyS tokens, on the other hand, are the utility tokens of the Magic Yearn ecosystem. These tokens can be used to mint MyNFTs and also to reduce transaction fees associated with myXXX tokens. Overall, Magic Yearn's ecosystem is built to provide users with a seamless and rewarding experience. Whether you're interested in staking, reflection tokens, or NFTs, Magic Yearn has something for everyone!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MYS / AUD
A$0.0262531108
|1 MYS / GBP
￡0.0133711496
|1 MYS / EUR
€0.0158170916
|1 MYS / USD
$0.01630628
|1 MYS / MYR
RM0.07337826
|1 MYS / TRY
₺0.5787098772
|1 MYS / JPY
¥2.5701958536
|1 MYS / RUB
₽1.6834603472
|1 MYS / INR
₹1.4108193456
|1 MYS / IDR
Rp267.3160228032
|1 MYS / PHP
₱0.95799395
|1 MYS / EGP
￡E.0.822651826
|1 MYS / BRL
R$0.0988160568
|1 MYS / CAD
C$0.0233179804
|1 MYS / BDT
৳1.9833328364
|1 MYS / NGN
₦25.3202285212
|1 MYS / UAH
₴0.6899187068
|1 MYS / VES
Bs0.86423284
|1 MYS / PKR
Rs4.5484737432
|1 MYS / KZT
₸8.6550472984
|1 MYS / THB
฿0.5664801672
|1 MYS / TWD
NT$0.5382703028
|1 MYS / CHF
Fr0.0148387148
|1 MYS / HKD
HK$0.1268628584
|1 MYS / MAD
.د.م0.1642042396