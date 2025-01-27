Magical Blocks Fiyatı (MBLK)
Bugün için canlı Magical Blocks (MBLK) fiyatı, 0.00131388 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MBLK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Magical Blocks Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 32.06 USD
- Gün içindeki Magical Blocks fiyat değişimi +6.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Magical Blocks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Magical Blocks / USD fiyat değişimi, $ -0.0001300111.
Son 60 gün içerisinde, Magical Blocks / USD fiyat değişimi, $ -0.0004282110.
Son 90 gün içerisinde, Magical Blocks / USD fiyat değişimi, $ -0.0022631538597064205.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.75%
|30 Gün
|$ -0.0001300111
|-9.89%
|60 Gün
|$ -0.0004282110
|-32.59%
|90 Gün
|$ -0.0022631538597064205
|-63.26%
En güncel Magical Blocks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.04%
+6.75%
+11.73%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MBLK is an innovative in-game token developed by Zogi Labs, aimed at decentralizing value transfer within open world gaming environments. Inspired by successful gaming titles like Fortnite and their in-game currency, Vbucks, MBLK fuses blockchain technology with advanced gaming mechanics to encourage deflation, presenting a unique opportunity for players and investors to engage in the future of gaming and blockchain. The token functions as a sustainable in-game reward, utilizing a groundbreaking algorithmic in-game reward pool to compensate players for their in-game activities, thereby promoting active engagement and long-term user retention. MBLK will also be integrated into DeFi protocols, including staking and the Zogi bridge, offering additional utility, flexibility, and value to token holders. MBLK represents a significant innovation in the gaming and blockchain industries, providing a tailored solution that addresses the needs of both players and investors. The project aims to deliver an unparalleled gaming experience, backed by cutting-edge blockchain technology and best practices. Zogi Labs' crypto-based MMORPG targets non-crypto users and is considered one of the most advanced products in the market. It uniquely establishes interactive connections between virtual and real worlds, extending beyond traditional gaming experiences with practical applications.
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|1 MBLK / AUD
A$0.0020759304
|1 MBLK / GBP
￡0.001051104
|1 MBLK / EUR
€0.001248186
|1 MBLK / USD
$0.00131388
|1 MBLK / MYR
RM0.0057679332
|1 MBLK / TRY
₺0.0468529608
|1 MBLK / JPY
¥0.2046499488
|1 MBLK / RUB
₽0.1287733788
|1 MBLK / INR
₹0.113256456
|1 MBLK / IDR
Rp21.1916099364
|1 MBLK / PHP
₱0.0765597876
|1 MBLK / EGP
￡E.0.0661407192
|1 MBLK / BRL
R$0.0077650308
|1 MBLK / CAD
C$0.0018788484
|1 MBLK / BDT
৳0.1599254736
|1 MBLK / NGN
₦2.0465389044
|1 MBLK / UAH
₴0.0549596004
|1 MBLK / VES
Bs0.07357728
|1 MBLK / PKR
Rs0.3655739712
|1 MBLK / KZT
₸0.6793547928
|1 MBLK / THB
฿0.0441726456
|1 MBLK / TWD
NT$0.0430164312
|1 MBLK / CHF
Fr0.001182492
|1 MBLK / HKD
HK$0.0102219864
|1 MBLK / MAD
.د.م0.0130862448