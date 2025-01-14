MagicRing Fiyatı (MRING)
Bugün için canlı MagicRing (MRING) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MRING / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MagicRing Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.01K USD
- Gün içindeki MagicRing fiyat değişimi +18.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MagicRing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MagicRing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MagicRing / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MagicRing / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+18.00%
|30 Gün
|$ 0
|-8.55%
|60 Gün
|$ 0
|-7.81%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MagicRing fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.70%
+18.00%
-12.21%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Description: MagicRing is a community-driven MEMECOIN built on the Ethereum blockchain, aiming to blend entertainment with functionality in the cryptocurrency space. As an ERC-20 token, it leverages the secure and established Ethereum network to offer a decentralized digital asset that infuses the playful culture of internet memes with the serious potential for value transfer and growth. Purpose: The primary purpose of MagicRing is to introduce a fun, relatable entry point into the world of cryptocurrencies, engaging a broader audience beyond traditional investors. It serves to create a bridge between popular culture and digital assets, making the blockchain technology behind it more accessible and understandable to the public. Function: MagicRing functions as a medium of exchange within the ecosystem it supports, facilitating transactions, tipping, and micro-transactions across social media and other online platforms. Additionally, the token is designed to incentivize community participation through rewards and to serve as a vehicle for community-driven governance. Utility: The utility of MagicRing tokens includes: Transactions: Used for peer-to-peer transactions and as a payment method for goods and services within the ecosystem. Community Rewards: Holders can earn additional MagicRing tokens through various community engagements, contests, and contributions. Governance: Token holders have a say in the project's direction and decision-making process through a democratic voting system. Staking: Users can stake their MagicRing tokens to earn rewards, contributing to the stability and security of the network.
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