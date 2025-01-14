Magnate Finance Fiyatı (MAG)
Bugün için canlı Magnate Finance (MAG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MAG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Magnate Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.73 USD
- Gün içindeki Magnate Finance fiyat değişimi +5.30%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Magnate Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Magnate Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Magnate Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Magnate Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.30%
|30 Gün
|$ 0
|-18.35%
|60 Gün
|$ 0
|+2.56%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Magnate Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+5.30%
-13.32%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Lending and borrowing platform native to Base Network with Revenue Sharing tokenomics What makes your project unique? Novel tokenomics model that aligns long-term interest with token holders and the protocol History of your project. Built in April 2023, Magnate intended to launch on Arbitrum but took a swift shift to Base because of the recent hype. Later 2023, Magnate will launch on Arbitrum. What’s next for your project? More L2 expansions. Launch of governance, revenue sharing mechanism launch and NFTs. What can your token be used for? Stake MAG to get veMAG for: market gauge weight voting protocol revenue sharing governance voting WL spots for NFTs
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