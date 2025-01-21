Maine Coon Cat Fiyatı (COON)
Bugün için canlı Maine Coon Cat (COON) fiyatı, 0.00000259 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. COON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Maine Coon Cat Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 47.54K USD
- Gün içindeki Maine Coon Cat fiyat değişimi +67.59%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Maine Coon Cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Maine Coon Cat / USD fiyat değişimi, $ +0.0000001063.
Son 60 gün içerisinde, Maine Coon Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.0000022267.
Son 90 gün içerisinde, Maine Coon Cat / USD fiyat değişimi, $ -0.00001951831645756386.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+67.59%
|30 Gün
|$ +0.0000001063
|+4.10%
|60 Gün
|$ -0.0000022267
|-85.97%
|90 Gün
|$ -0.00001951831645756386
|-88.28%
En güncel Maine Coon Cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+129.49%
+67.59%
+44.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Join the Meme Meow-vement MoonJourney With Maine Coon Coin MAINE COOT CAT TOKEN – Who We Are? Hello! We are the team behind Maine Coon Cat Token, a project that brings a fresh perspective to the crypto world by blending entertainment with philanthropy. Maine Coon Cat Token was born as a phenomenon that resonates with the crypto community and cat lovers alike. Inspired by the popularity of Maine Coon cats and driven by a passion for leveraging this iconic breed for the betterment of animal welfare, our team embarked on a journey to create more than just a token – a movement. We aim to champion pet welfare and foster solidarity among our supporters.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
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