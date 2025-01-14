Mainstream For The Underground Fiyatı (MFTU)
Bugün için canlı Mainstream For The Underground (MFTU) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MFTU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Mainstream For The Underground Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Mainstream For The Underground fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 788.69M USD.
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Gün içerisinde, Mainstream For The Underground / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Mainstream For The Underground / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mainstream For The Underground / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mainstream For The Underground / USD fiyat değişimi, $ 0.
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Every online broadcast will protect every artist, equally. Regardless of representation and PRO membership! Every Online Radio Station will be fully compliant at a world-wide level in a decentralized environment. A Distributed Ledger Performance Rights Organization as a dual-token economy for Mainstream and Independent Artists! We automatically treat new, independent and upcoming artists as if they are on the radio now. We level the playing field for all Online Mediums! Providing permanent resolution to the "Value Gap" which is the biggest threat to the future sustainability of the music industry.
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