Make ETH Great Again Fiyatı (MEGA)
Bugün için canlı Make ETH Great Again (MEGA) fiyatı, 0.16177 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MEGA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Make ETH Great Again Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Make ETH Great Again fiyat değişimi -0.75%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki MEGA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MEGA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Make ETH Great Again / USD fiyat değişimi, $ -0.0012354830474911.
Son 30 gün içerisinde, Make ETH Great Again / USD fiyat değişimi, $ -0.0086115347.
Son 60 gün içerisinde, Make ETH Great Again / USD fiyat değişimi, $ -0.0803533752.
Son 90 gün içerisinde, Make ETH Great Again / USD fiyat değişimi, $ -0.7436524221513317.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0012354830474911
|-0.75%
|30 Gün
|$ -0.0086115347
|-5.32%
|60 Gün
|$ -0.0803533752
|-49.67%
|90 Gün
|$ -0.7436524221513317
|-82.13%
En güncel Make ETH Great Again fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.30%
-0.75%
-16.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MEGA - Make Ethereum Great Again MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement. We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth. Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MEGA / VND
₫4,147.94457
|1 MEGA / AUD
A$0.2572143
|1 MEGA / GBP
￡0.1229452
|1 MEGA / EUR
€0.1423576
|1 MEGA / USD
$0.16177
|1 MEGA / MYR
RM0.7150234
|1 MEGA / TRY
₺6.1343184
|1 MEGA / JPY
¥23.2156127
|1 MEGA / RUB
₽13.4560286
|1 MEGA / INR
₹13.9057492
|1 MEGA / IDR
Rp2,696.1655882
|1 MEGA / KRW
₩229.7861965
|1 MEGA / PHP
₱9.2500086
|1 MEGA / EGP
￡E.8.2955656
|1 MEGA / BRL
R$0.9479722
|1 MEGA / CAD
C$0.2232426
|1 MEGA / BDT
৳19.6146125
|1 MEGA / NGN
₦257.1851814
|1 MEGA / UAH
₴6.6827187
|1 MEGA / VES
Bs11.48567
|1 MEGA / PKR
Rs45.2616283
|1 MEGA / KZT
₸83.4280244
|1 MEGA / THB
฿5.4144419
|1 MEGA / TWD
NT$5.2364949
|1 MEGA / AED
د.إ0.5936959
|1 MEGA / CHF
Fr0.1310337
|1 MEGA / HKD
HK$1.2537175
|1 MEGA / MAD
.د.م1.5012256
|1 MEGA / MXN
$3.283931